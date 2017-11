Dal Portogallo: la Lazio vuole Cristante

L’Atalanta, vera e propria rivelazione dello scorso campionato, sta continuando a vivere un momento positivo anche in questa stagione. Tra i protagonisti della squadra di Gasperini c’è senz’altro Bryan Cristante, centrocampista friulano in prestito a Bergamo dal Benfica. Le 5 reti stagionali del giocatore nerazzurro non sono passate inosservate a Formello: secondo quanto riporta la testata portoghese A Bola, la Lazio avrebbe messo nel mirino Cristante per rinforzare il proprio centrocampo. Va comunque ricordato che il prestito del 22enne all’Atalanta scade a giugno 2018 e che gli orobici avrebbero un diritto di riscatto da poter eventualmente esercitare nei confronti del Benfica.