Dalla Germania: Lazio trattaviva aperta per Gnabry, Napoli alla finestra

Il D.S. biancoceleste Igli Tare continua a scrutare giovani prospetti che possano essere aggregati alla Lazio per aprire un ciclo. Uno dei principali indiziati, secondo la “Bild”, è Serge Gnabry. Il ventunenne esterno sinistro di proprietà del Werder Brema da anni è sui taccuini degli addetti ai lavori vista anche la sua brillante crescita nel settore giovanile dell’Arsenal. In questa stagione sta giocando con continuità segnando anche gol pesanti e dimostrando di essere estremamente duttile sul fronte offensivo. A novembre ha esordito splendidamente con la nazionale tedesca incrementando ancora di più il suo valore di mercato che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza nel 2020, anche il Napoli sembra essere sulle tracce del giovane prospetto, ma Lotito e i suoi vogliono battere la concorrenza cercando di trovare un accordo il prima possibile.