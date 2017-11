Idea De Vrij per l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo” i Colchoneros si sarebbero iscritti alla corsa per arrivare al difensore olandese, cercato tra le altre anche da Juventus e Manchester United. In scadenza di contratto con la Lazio, l’ex Feyenoord sembra destinato a lasciare i Biancocelesti in estate, dopo quattro anni trascorsi ad alti livelli.