Dalla Spagna: la Lazio pensa a Gonzalo Rodríguez come sostituto di De Vrij

Con Stefan De Vrij nel mirino di Inter e Milan, la Lazio potrebbe perdere in estate uno dei pilastri della propria difesa e per questo motivo si sarebbe già messa alla ricerca di un eventuale sostituto. Ad attirare l’attenzione dei biancocelesti pare essere stato un difensore attualmente in forza alla Fiorentina ma considerato tutt’altro che un intoccabile nel club toscano. Il giocatore in questione sarebbe il capitano viola Gonzalo Rodriguez. A riportare la notizia è “Mundo Deportivo”.