Dall’Inghilterra: attenta Lazio! Conte vuole soffiarti Biglia

Il Capitano della Lazio Lucas Biglia potrebbe lasciare l’Italia durante la prossima sessione di mercato. Infatti, secondo i colleghi inglesi del The Express, Antonio Conte avrebbe espressamente richiesto il giocatore, visto dal tecnico leccese come il rinforzo ideale per il suo centrocampo. I biancocelesti parrebbero essere disposti a cedere il regista argentino per 30 milioni ma, dati i 31 anni del calciatore, potrebbero anche essere disposti ad abbassare le loro richieste. Il Chelsea dovrà però lottare duramente per accaparrarsi Biglia. Infatti il giocatore argentino parrebbe essere seguito con molto interesse da alcuni club della Super League cinese che, data la loro disponibilità economica, potrebbero ostacolare i piani dei Blues per il giocatore.