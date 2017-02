Dall’Inghilterra: Chelsea e Arsenal all’assalto di Keita

Il futuro di Balde Keita potrebbe essere lontano dalla Lazio. L’esterno offensivo senegalese è in scadenza di contratto nel 2018 e non sembra al momento intenzionato a rinnovare il contratto con il club del presidente Lotito. Oltre al Milan per il classe 1995 sarebbe forte il pressing – secondo quanto svelato dai colleghi inglesi del Daily Star – di Chelsea e Arsenal, pronte a sferrare l’assalto con 30 milioni per straparlo alla Lazio.