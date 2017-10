Dall’Inghilterra: Chelsea su Immobile

Un inizio di stagione strepitoso quello di Ciro Immobile, 13 gol e una media che lo colloca tra i migliori attaccanti in circolazione, macchiata solo in parte dell’errore dal dischetto a Bologna. Chiaro dunque che i top club si siano già messi sulle sue tracce. Secondo il Sun, Roman Abramovich avrebbe in mente di regalarlo ad Antonio Conte per convincerlo a restare sulla panchina dei Blues. La trattativa sembrerebbe tutt’altro che facile, la Lazio -sempre secondo il quotidiano inglese- chiederebbe 53 milioni di sterline per l’attaccante che sarebbe quindi il prescelto per far coppia con Morata. Il presidente Lotito avrebbe già rifiutato circa 70 milioni dalla Cina e sarebbe orientato comunque a trattenere il suo calciatore di punta. Se i veti, che per il momento sembrerebbero incrociati, si trasformeranno in un’apertura del presidente a gennaio è ancora presto per stabilirlo, di sicuro arriveranno molti club a bussare alla porta per Immobile.