Dall’Inghilterra: City pronto a fare la prima mossa nella corsa a 3 per Milinkovic Savic

Da tempo sulle tracce di Milinkovic Savic, il Manchester City è pronto a fare la prima mossa. Come raccontato dal “Sun”, i Citizens sono intenzionati a presentare alla Lazio un’offerta per il centrocampista serbo già a gennaio, con l’obiettivo di battere sul tempo la concorrenza rappresentata da Juventus e Manchester United. Molto apprezzato da Pep Guardiola, Milinkovic Savic potrebbe dunque trovarsi presto tra le mani la possibilità di lasciare la Serie A per provare un’esperienza in Premier League, Lazio permettendo…