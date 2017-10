Dall’Inghilterra: è derby di Manchester per Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe finire presto in Premier League, più precisamente a Manchester. Secondo quanto raccontato dal “Sun”, la straordinaria prima parte di stagione in maglia laziale avrebbe attirato sul centrocampista serbo le attenzioni di City e United, pronte a darsi battaglia in un vero e proprio derby di mercato. L’interessamento dei Red Devils per il talentuoso classe ‘95 è noto da tempo mentre è delle ultime settimane la voce di un Guardiola desideroso di inserire Milinkovic nella rosa del suo City. Il prezzo del cartellino del serbo in estate potrebbe toccare facilmente i 70 milioni di euro, cifra importante ma che non spaventa di certo i due ricchi club di Manchester.