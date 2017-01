Dall’Inghilterra: Lazio, Conte prepara 80 milioni per la coppia De Vrij-Felipe Anderson

L’avvistamento di alcuni scout del Chelsea durante il match casalingo della Lazio contro l’Atalanta per monitorare Stefan De Vrij e Felipe Anderson ha messo in allerta il club biancoceleste. Il rinnovo per il difensore olandese tarda ad arrivare e, stando ai colleghi dell’Evening Standard, il tecnico italiano sarebbe pronto a ritornare all’assalto in estate per portarlo a Londra insieme a Felipe Anderson. Per la coppia sarebbero pronti 80 milioni di euro da versare nelle casse della società di Lotito.