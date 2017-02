Dall’Inghilterra: Lazio-De Vrij a giugno sarà addio. Mou prepara 40 milioni, ma occhio a Conte…

Sembra finita ormai l’avventura biancoceleste di Stefan De Vrij. Ne sono certi i colleghi dell’Express, i quali sostengono che il giocatore abbia rifiutato più volte il rinnovo contrattuale, volendo cambiare aria dopo la parentesi a Roma. La scadenza del contratto con la Lazio è fissata all’estate del2018, ma il club di Lotito potrebbe decidere di vendere l’olandese durante la prossima sessione di mercato per fare cassa. In tale ottica il Manchester United sarebbe pronto ad offrire 40 milioni di euro per avere subito il difensore ex Feyenoord che attratto su di sé anche le attenzioni del Chelsea di Conte. A detta dei colleghi inglesi però il venticinquenne olandese preferirebbe raggiungere Pogba&Co. nei Red Devils.