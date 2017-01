Dall’Inghilterra: Morrison si allena con il QPR e aspetta il sì della Lazio per tornare in Premier League

Come riportato dal “Daily Mirror”, Ravel Morrison si starebbe allenando in questi giorni con il Qpr per cercare di convincere il manager del club Ian Holloway ad offrirgli un contratto. Il centrocampista laziale vuole infatti tornare in Premier League ma per farlo ha bisogno dell’autorizzazione della Lazio, la quale gli ha già concesso di potersi allenare con altri club, non avendo intenzione di trattenerlo in rosa. Nei prossimi giorni sono previsti sviluppi, con l’ex Manchester United che sembra destinato a salutare Roma per tornare in Inghilterra.