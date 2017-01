Dall’Inghilterra: niente Lazio per Depay! Il Lione è vicino, prossime 48h decisive

Memphis Depay sarà presto un giocatore del Lione. L’attaccante del Manchester United è prossimo a trasferirsi in Francia, secondo il “Daily Mirror”, dove l’OL è pronto ad accoglierlo già in settimana. Rifiutata la prima offerta da 13 milioni di sterline, i Red Devils stanno considerando in queste ore la nuova offensiva lanciata dai francesi e sembra che le prossime 48h possano essere decisive per la chiusura della trattativa. Niente Lazio dunque per Depay il cui destino sembra destinato a rimanere lontano dall’Italia.