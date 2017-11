Di Matteo: “Tornerò presto in panchina, ho tante offerte!”

In una lunga intervista riportata dal “Daily Mail” Roberto Di Matteo, ex centrocampista italo-elvetico, ha dichiarato di essere pronto per ritornare ad allenare. Infatti, dopo aver portato al trionfo il Chelsea nella Champions League del 2012, il quarantasettenne di Sciaffusa ha avuto esperienze infelici alla guida prima dello Schalke04 e successivamente dell’Aston Villa. Dopo un anno di inattività, l’ex giocatore della Lazio, starebbe valutando alcune panchine propostegli: “Ho ricevuto molte offerte, tornerò! E’ solo una questione di tempo, dopo un anno fuori dai campi senti la necessità di avere il fuoco dentro”.