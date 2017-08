Secondo quanto riferito dal “Sun” Everton e Southampton starebbero pensando a Wesley Hoedt per rinforzare la difesa. La Lazio chiede 12 milioni e non è escluso un affondo dei Toffees nelle prossime ore. Sul centrale biancoceleste ci sarebbero anche i Saints, in cerca di un rimpiazzo vista l’imminente partenza di Van Dijk.