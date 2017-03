La Lazio blinda Lombardi, Murgia e Portanova. Rinnovo in arrivo anche per Milinkovic-Savic

Agenda fitta di appuntamenti per il direttore sportivo della Lazio, Ighi Tare, che lavora alla blindatura di alcuni giovani talenti. In dirittura d’arrivo i rinnovi sino al 2022 di Cristiano Lombardi e Alessandro Murgia; mentre il giovane Manolo Portanova (classe 2000) si legherà sino al 2020. Per quanto riguarda il gioiello serbo Sergej Milinkovic-Savic dopo Pasqua si entrerà nel vivo per il prolungamento (attuale scadenza 2020) sino al 2022, con ingaggio elevato a 1,5 milioni a stagione e possibile inserimento di una clausola rescissoria.