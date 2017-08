Lavori in corso: Lazio, si sfoglia la margherita per il dopo- Hoedt

Dopo la partenza di Hoedt, in casa Lazio è partita la caccia al suo sostituto. Nessuna novità sulla trattativa che porta a Paletta del Milan richiesto anche in Turchia. Si fanno largo dunque le piste che porterebbero agli olandesi De Wijs del Psv e Gouweleeuw dell’Augsburg. Occhio però anche all’idea Caldirola del Werder Brema, mentre resta difficile Kempf del Friburgo.

USCITE- In uscita restano sempre Mauricio e Marchetti, con Kishna che aspetta novità da Torino. La sua partenza è legata anche all’intreccio che potrebbe portare Niang via da Milano. L’esterno olandese ed il suo agente restano in attesa di novità.