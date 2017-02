Lazio, Abukar Mohamed ti ha preferita al Liverpool: “Ho rifiutato i Reds per i biancocelesti”

La nuova stellina della Lazio Abukar Mohamed, arrivato a gennaio per poco più di mezzo milione di euro dal TPS Turku, ha rivelato al portale svedese Svenskafans alcuni retroscena riguardo il suo approdo nella squadra di Simone Inzaghi: “A gennaio ho fatto un provino di cinque giorni con la Lazio. Quando son tornato in Finlandia il mio agente mi ha chiamato per dirmi che i biancocelesti mi volevano ingaggiare. Anche il Liverpool mi ha cercato ma io ho trattato solo con la Lazio. E’ stato tutto molto veloce. Già sapevo che è uno dei più grandi club in Italia, quindi ero molto contento. Il mio unico obiettivo per il futuro è quello di essere un giocatore titolare nella Lazio. Voglio anche imparare l’italiano il più rapidamente possibile. Mi piace il club, i giocatori e dirigenti. Simone Inzaghi è un ottimo allenatore e non vedo l’ora di lavorare con lui e per imparare sia da lui e dagli altri giocatori”.