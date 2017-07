Lazio, accordo raggiunto per Caicedo. Sansone nome caldo per il dopo Keita

Il club biancoceleste ha praticamente chiuso per l’attaccante dell’Espanyol Caicedo per una cifra intorno ai 3 milioni: unico dubbio da sciogliere prima della firma è sullo status da comunitario. Per il dopo Keita piace sempre l’ex neroverde Sansone, attualmente al Villarreal, che costa però molto: 15-20 milioni. Sullo sfondo c’è anche Azmoun del Rubin Kazan, pista al momento difficile. Per la difesa in stand by lo svincolato Caceres. Karnezis (Udinese, c’è il Napoli) e Consigli (Sassuolo) piacciono per la porta dopo lo stop di Strakosha.