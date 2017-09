Lazio, aumentano le pretendenti per Milinkovic-Savic: c’è anche il City

Tutti pazzi per Sergej Milinkovic-Savic. Il gioiello della Lazio era già stato corteggiato in estate da Chelsea, Manchester United e Atletico Madrid, ma Lotito ha respinto al mittente tutte le pretendenti blindando fino al 2022 il centrocampista serbo. La cui quotazione di mercato è già schizzata oltre i 70 milioni: facile quindi prevedere un’asta internazionale in estate per accaparrarselo. Intanto oggi all’Olimpico, in occasione di Lazio-Napoli, c’era anche uno scout del Manchester City per seguirlo e visionarlo dal vivo. Le pretendenti sono in continuo aumento e Lotito che, complessivamente, l’ha pagato 15 milioni già si frega le mani in vista dell’ennesima possibile maxi plusvalenza della sua gestione.