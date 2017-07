Lazio, si lavora per Azmoun. Idee Consigli e Lamanna per la porta

Lazio attiva sul mercato. I Biancocelesti hanno offerto al Rubin Kazan 15 milioni più 3 di bonus per arrivare ad Azmoun, ma il club russo ne chiede 20. Per l’arrivo dell’iraniano c’è da risolvere il nodo legato allo slot da extracomunitario, infatti l’affare si definirà con la partenza di Keita (nel mirino di Inter e Juve). Per l’attacco i nomi sul taccuino sono quelli di Sansone (Villarreal), Eder (Inter) e Falcinelli (Sassuolo). Movimenti anche per la porta: Consigli (Sassuolo) resta l’indiziato numero uno, l’alternativa è Lamanna (Genoa).