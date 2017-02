Lazio-Biglia ci siamo per il rinnovo. E il giorno di San Valentino…

Avanti tutta. Procede spedita la marcia di avvicinamento al rinnovo di contratto con la Lazio per Lucas Biglia. Nuovi contatti nelle ultime ore tra l’entourage del regista argentino e la dirigenza biancoceleste. Intesa da 2,7 milioni più bonus facilmente raggiungibili per sancire il prolungamento per ulteriori due stagioni. Il presidente Lotito non ha badato a sforzi per blindare il centrocampista, che a gennaio ha detto no alle sirene cinesi dell’Hebei (offerta triennale da 10 milioni) e a quelle americane di LA Galaxy e Atlanta. Un annuncio che potrebbe arrivare già settimana prossima. Magari proprio nel giorno per eccellenza degli innamorati, ovvero San Valentino. Un amore quello tra la Lazio e il suo capitano destinato a durare ancora a lungo…