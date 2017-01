Lazio-Biglia, il rinnovo si gioca sui bonus. Arriverà a 3 milioni

Biglia e la Lazio non sono ancora d’accordo sul rinnovo: «Stiamo parlando, non sono cose facili da risolvere – ha detto ieri l’argentino – Ho un’età in cui devo pensare bene cosa fare, la Lazio lo sa». Da sistemare c’è soprattutto l’entità dei bonus che faranno lievitare l’ingaggio fino quasi a 3 milioni di euro fino al 2020, mentre la Lazio prova ad allungare fino al 2021 (con ingaggio leggermente inferiore). E Cataldi chiede spazio: il Sassuolo è pronto a prenderlo in prestito, ma Inzaghi non vuole privarsene.