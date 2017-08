Lazio, Brahimi obiettivo primario. Si tratta anche Ramselaar

Continuano la manovre di mercato in casa Lazio. I biancocelesti hanno ufficializzato l’acquisto di Caicedo, che occupa lo slot lasciato libero dalla cessione di Ameth Lo al Naxxar Lions. Per la fascia Brahimi è l’obiettivo primario, nel frattempo si tratta con il Psv per Ramselaar. In uscita Mauricio al Besiktas, si complica invece la cessione di Morrison al Birmingham. In difesa si cerca l’accordo con Caceres per la clausola rescissoria da inserire nel contratto, con il giocatore che verrà tesserato in seguito dal Verona.