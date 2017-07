Lazio, ecco Caicedo. Piace Brahimi

La Lazio ha ultimato il trasferimento di Felipe Caicedo dall’Espanyol. Il giocatore arriva alla corte di Simone Inzaghi per circa 4 milioni di euro ed oggi verrà sottoposto alle visite mediche. Caicedo sarà il vice-Immobile e coprirà il posto da extracomunitario che verrà liberato presto viste le imminenti partenze di Djordjevic, Perea e Mauricio. Sempre in attacco sfuma la pista Azmoun (Rubin Kazan), mentre per il dopo-Keita crescono le quotazioni di Brahimi (Porto). In uscita Morrison verso il Birmingham.