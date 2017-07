Lazio, doppio colpo in casa Milan. Quasi fatta per Benzar mentre Conte pensa a Keita

Caccia all’attaccante per la Lazio che si inserisce per il milanista Lapadula, nonostante la punta si sia già promessa al Genoa. Per il centrocampo Tare tratta un’altra vecchia conoscenza rossonera, ovvero Mario Pasalic (rientrato al Chelsea dopo il prestito al Milan), il quale piace anche al Betis Siviglia e in Bundesliga. Intanto in difesa si avvicina il colpo Romario Benzar, terzino 25enne del Vitorul Costanza. Costo dell’operazione sui 2 milioni di euro. Per Keita si apre la pista Chelsea (valutazione di 20 milioni), che procede spedita. Per Djordjevic trattativa avviata col Genoa.