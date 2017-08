Lazio, ecco Caicedo: l’attaccante con un passato difficile

Felipe Caicedo è nato nel 1988 in Ecuador, più precisamente a Gauyaquil, una periferia non proprio facile come testimonia la lacrima che ha tatuata sotto l’occhio sinistro. Un’infanzia difficile, ma tanta voglia di diventare calciatore che lo porta a giocare, a soli 17 anni per il Basilea, da qui l’inizio della sua carriera.

UN ATTACCANTE GIRAMONDO i suoi numeri dicono che non è un vero e proprio bomber, ma è molto importante nell’economia del gioco di squadra per il suo lavoro di sacrificio. La sua carriera inizia tra la polvere dei campetti dell’Ecuador, ma a soli 17 anni passa al Basilea, nel 2008 avviene quella che potrebbe essere la svolta della sua carriera: lo acquista il Manchester City. Da qui però inizia il suo girovagare per il mondo, numerosi prestiti lo portano allo Sporting Lisbona, poi al Malaga e infine al Levante. Felipe però non vuole farsi mancare nulla e così nel 2011 passa alla Lokomotiv Mosca, la fredda Russia non scalda il cuore del sudamericano che in poco più di due stagioni realizza appena 15 gol. L’aereo dell’ecuadoregno trova un’altra pista d’atterraggio, stavolta negli Emirati Arabi, veste la maglia dell’Al- Jazira per soli sei mesi, prima di passare all’Espanyol, dove segna appena 2 gol in 27 presenze. La storia giunge alla cronaca di questi giorni: Caicedo è un nuovo giocatore della Lazio.

UN “LOTTATORE” DAL CUORE D’ORO Felipe Caicedo viene dalla periferia ecuadoregna ed ha i segni della sofferenza incisi sulla pelle, non può dimenticare le sue origini e così- come riporta El Telegrafo- nel 2013 crea una linea d’abbigliamento con scopi benefici. Ma la vita di Caicedo, nel 2014 diventa anche un breve documentario, in cui lo si definisce un “Luchador”, letteralmente: “Lottatore”.

Ora l’attaccante- giramondo è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia biancoceleste, chissà che non sia la volta buona per smettere di viaggiare.