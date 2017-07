Lazio, in arrivo Di Gennaro e Pasalic. Piace Radunovic

I biancocelesti intendono ristrutturare la mediana. Stamamttina ha sostenuto le visite mediche di Lucas Leiva (arrivato per 5,5 milioni dal Liverpool), ma Lotito lavora anche per ottenere in prestito Pasalic (Chelsea, era al Milan), per cui c’è da battere la concorrenza di Betis Siviglia e Spartak Mosca. In dirittura d’arrivo anche l’ingaggio dello svincolato Di Gennaro (era a Cagliari). La Lazio ha poi chiesto all’Atalanta il giovane portiere serbo Radunovic (era all’Avellino), che potrebbe essere poi dirottato in prestito alla Salernitana. Si attende solo l’ufficialità, inoltre, per il rinnovo sino al 2022 del portiere Strakosha.