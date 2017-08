Lazio, la partenza di Mauricio sblocca l’arrivo di Caicedo. Anche Perea in uscita

Lotito è a un passo dalla cessione di Mauricio al Besiktas, che libera un posto da extracomunitario per il colpo Caicedo. L’attaccante ex Espanyol raggiungerà a ore i compagni e Inzaghi in Austria. Si lavora al rinnovo di De Vrij fino al 2020 (ingaggio a 2 milioni e ipotesi clausola sui 25). Gli stessi agenti potrebbero sbarcare in Italia giovedì anche per Ramselaar (esterno del Psv). Perea può finire in Spagna.