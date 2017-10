Lazio: l’esplosione di Luis Alberto, anche dall’Inghilterra lo esaltano

Versatilità, gol e assist, il Luis Alberto edizione 2017/2018 non sembra neppure il lontano parente del calciatore della scorsa stagione che ha faticato a trovare spazio nella Lazio. Ma non solo, il fantasista spagnolo non aveva mai brillato neppure negli anni del Liverpool e così, i media inglesi, con in testa il Sun ne hanno lodato la rinascita.

Una rinascita -stando a quanto riporta il Sun- che sarebbe dovuta all’incontro del calciatore con lo psicologo dei calciatori Campillo che, dice lo stesso Luis Alberto: “Mi ha insegnato a credere di più nelle mie capacità”. A giudicare dai risultati suoi e della Lazio bisogna ammettere che qualcosa è cambiato, anche grazie a Simone Inzaghi, che, nel match col Vitesse, ad esempio, lo ha utilizzato in ben tre posizioni diverse in campo e in più di un’occasione lo ha definito:” Indispensabile per questa Lazio”.

La Lazio si gode il momento d’oro, i tre punti contro la Juve sono l’apice di un’annata in cui il duo Luis Alberto- Immobile ha creato più occasioni di tutti e la squadra è quella che percorre più chilometri, insomma se riuscirà a mantenere queste premesse la Lazio del rinato Luis potrà senza dubbio arrivare molto lontano.