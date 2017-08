Lazio, ufficiale l’acquisto di Caicedo. Proseguono le trattative per il rinnovo di De Vrij

Ufficiale, Felipe Caicedo è un nuovo giocatore della Lazio. Ad annunciarlo è stata questa mattina la stessa società biancoceleste attraverso i propri profili social. Il club in queste ore sta discutendo inoltre i dettagli della clausola di Caceres (che arriverà a gennaio o a giugno dal Verona). Si tratta la cessione di Mauricio con il Besiktas per liberare un posto da extracomunitario. In uscita Perea verso la Spagna. Si tratta il rinnovo di De Vrij fino al 2020 a 2 milioni più bonus a stagione. Con gli stessi agenti dialogo per l’esterno Ramselaar (Psv).