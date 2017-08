Manovre di mercato in casa Lazio: in uscita Hoedt piace al Southampton, che avrebbe offerto 16 milioni al club biancoceleste per assicurarsi le prestazioni del difensore olandese. In caso di una sua partenza Lotito punterebbe su Paletta. A centrocampo i nomi caldi sono quelli di Ramselaar (Psv) e Brahimi (Porto).