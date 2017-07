Lazio: piace Lucas Leiva, frenata per Di Gennaro

La Lazio cerca un centrocampista: per il dopo Biglia c’è stata un’offerta di 8 milioni da parte di Tare per il turco Arslan del Besiktas. Ovviamente tutto dipenderà dal futuro dell’argentino, che intanto ha svolto le visite mediche con i biancocelesti. L’ultima idea, sempre per il centrocampo, è quella che porta al centrocampista del Liverpool Lucas Leiva. Il brasiliano, a cui è stato offerto un contratto da 3 milioni di euro all’anno, si può liberare dai Reds. Rallenta la trattativa per portare nella capitale Davide Di Gennaro: l’arrivo del centrocampista, svincolato dopo l’avventura a Cagliari, è condizionato dal futuro di Cataldi, che per ora non andrà al Benevento. Giudicate infatti troppo alte dai campani le richieste del centrocampista. Si continua a trattare Pasalic, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto mentre per l’attacco la prima scelta resta Falcinelli, tornato al Sassuolo dopo il prestito al Crotone.