Lazio, Ramselaar può essere la chiave per il rinnovo di De Vrij. Giornata di lavoro per tre cessioni

Ieri il d.s. Igli Tare è sbarcato in Austria nel ritiro della Lazio, intrattenendosi a lungo con Stefan de Vrji. L’obiettivo della società biancoceleste è quello di prolungare sino al 2020 il contratto del difensore olandese. Per facilitare la trattativa Lotito, che oggi sarà a Milano per trattare a margine dell’Assemblea di B le cessioni di Djordjevic, Perea e Mauricio, è tornato alla carica per l’esterno offensivo Ramselaar (Psv Eindhoven), assistito dalla stessa agenzia che cura gli interessi del centrale De Vrij.