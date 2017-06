Lazio, ritorno di fiamma per Walace per il dopo Biglia

Ritorno di fiamma della Lazio per il regista brasiliano Walace. L’ex Gremio era stato corteggiato per un’estate intera (la scorsa) da Igli Tare, ma alla fine a gennaio aveva preso la via della Bundesliga per accasarsi all’Amburgo. Ora però con Lucas Biglia in partenza (direzione Milan) la pista Walace torna decisamente d’attualità: nuovi contatti tra le parti e trattativa che può decollare nelle prossime settimane.