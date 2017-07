Lazio, si cercano i sostituti di Biglia e Keita. Idea Di Gennaro per il centrocampo

La Lazio, alle prese con le spinose questioni Keita (si riapre l’opzione Premier, con Juve e Inter sempre in agguato) e Biglia, sempre più vicino al Milan, studia per cercare dei sostituti. In attacco Inzaghi vorrebbe sempre Lapadula (già promesso al Genoa) e Falcinelli (Sassuolo), il quale piace anche all’Udinese. Per il centrocampo sale la candidatura dello svincolato Di Gennaro, al Cagliari l’ultima stagione.