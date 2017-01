Lazio, sorpasso Lille per El Ghazi. Torna di moda Wallace per il centrocampo mentre da definire è la partenza di Morrison

Si è complicata la strada della Lazio per ingaggiare El Ghazi dell’Ajax. L’arrivo dell’attaccante olandese sembrava ormai vicino, ma nelle ultime ore si è mosso il Lille, deciso a concludere l’operazione subito a titolo definitivo versando 7 milioni di euro all’Ajax. La Lazio attende di definire la cessione di Djordjevic prima di muoversi: situazione però senza spiragli concreti al momento. Così come è tutto ancora da definire il passaggio di Morrison al Wigan: il centrocampista da giorni si sta allenando con gli inglesi. Riaffiora l’interesse per il centrocampista Walace del Gremio.