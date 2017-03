Lazio ti ricordi Muslera? Il Chelsea lo vuole per sostituire il partente Begovic

Continua la ricerca del Chelsea di Antonio Conte di un portiere al quale affidare il ruolo di vice Courtois per la prossima stagione e le ultime indiscrezioni riportano l’attenzione su una vecchia conoscenza del calcio italiano. Secondo quanto rivelato dal “Daily Mail” infatti, i blues, persa la possibilità di acquistare la prima scelta Craig (ha rinnovato recentemente con il Celtic), sarebbero tornati a sondare la pista Muslera, giocatore che già in passato è stato vicino alla Premier League (fu cercato dal Manchester United di Ferguson) e che in estate potrebbe prendere il posto attualmente occupato da Begovic nella formazione londinese. L’estremo difensore bosniaco sembra infatti destinato a trasferirsi al Bournemouth e la soluzione Muslera potrebbe essere quella giusta per regalare a Conte un portiere con esperienza internazionale. Dopo gli ottimi anni trascorsi alla Lazio, impreziositi dalla conquista di una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, l’uruguagio nel 2011 si è trasferito in Turchia per giocare nel Galatasaray, club con il quale andrà in scadenza nel 2018.