Regali di Natale – Lazio a caccia del vice Immobile, Djordjevic ai saluti. Biglia rinnoverà?

A Natale anche gli allenatori di Serie A aspettano i regali in vista di gennaio. La Lazio ha chiuso il 2016 in affanno dopo la brutta sconfitta esterna con l’Inter. Una partita che ha messo in luce tutti i limiti della compagine di Simone Inzaghi il quale si auspica che il 2017 gli porti in dono un vice Immobile di qualità e alcuni elementi che possano rappresentare delle valide alternativa in panchina.

PALOSCHI E CAFU’ IN? – Difficili se non impossibile arrivare a uno fra Zaza e Gabbiadini, il ventiseienne Alberto Paloschi, in uscita dall’Atalanta, potrebbe essere il bomber di riserva giusto anche se c’è da battere la concorrenza di Bologna e Pescara. Difficile che arrivi Giovanni Simeone. 10 milioni invece separano Lotito da Jonathan Cafù, ala venticinquenne del Ludogorets, un prospetto interessante che fa gola a tanti.

KEITA E DJORJEVIC OUT? – Filip Djordjevic, dopo alcuni infortuni che ne hanno condizionato la forma fisica, è ormai un corpo estraneo che chiede la cessione; il Genoa lo corteggia. Anche Ravel Morrison ha le valigie pronte, per lui solo 4 presenze in due anni. Sono spinose anche le questioni che riguardano i rinnovi dei big: Keita, De Vrij e Biglia, una triade che non sembra voler rinnovare e che in estate potrebbe dire addio a Formello.