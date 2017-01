Sirene francesi per Djordjevic, OM o OL? Questo è il dilemma da 5 milioni di euro

Filip Djordjevic, ventinovenne centravanti della Lazio, è sul mercato. Il serbo in due anni e mezzo in biancoceleste ha segnato solo 15 gol riportando numerosi infortuni, di diversa entità, che lo hanno tenuto fuori dal rettangolo verde per quasi 200 giorni. Da qui la decisione, quasi obbligata, di mettere in vendita il calciatore sul quale si sono riversate le attenzioni di Olympique Lione e Olympique Marsiglia. Secondo “Le10Sport” i club transalpini sarebbero disposti ad acquistare l’ex Nantes per 5 milioni di euro.