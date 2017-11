Alessandria, come ds avanza la soluzione interna Cerri. E in panca idea Roselli

Avanza la soluzione interna in casa Alessandria: per sostituire il direttore sportivo Pasquale Sensibile sta prendendo quota il nome del dirigente Massimo Cerri. L’ex diesse del Cosenza per la panchina potrebbe puntare su Giorgio Roselli, col quale ha già lavorato proprio in Calabria. Roselli sarebbe un nome gradito dalla piazza per aver indossato da calciatore la maglia dei grigi. Sullo sfondo il sogno (impossibile?) Serse Cosmi, nome circolato in giornata nella città piemontese.