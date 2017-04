Terremoto in casa Alessandria: nella notte il presidente Luca Di Masi ha deciso di esonerare il tecnico Piero Braglia. Fatale la rimonta subita in classifica dalla Cremonese, distante due mesi fa dieci punti e ora balzata in vetta. Una promozione a rischio che ha comportato l’esonero del tecnico. Entro Pasquetta la scelta del successore