Salta un’altra panchina in Serie C. L’Alessandria ha deciso di esonerere il tecnico Cristian Stellini. Fatale il quart’ultimo posto in classifica e la sconfitta interna di ieri contro la Viterbese. Per la successione in pole position Gianluca Atzori, che ha lavorato con il diesse Sensibile già ai tempi della Sampdoria.