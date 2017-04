L’Alessandria ha scelto Bepi Pillon come nuovo tecnico: contratto sino a giugno per l’esperto allenatore trevigiano che subentra così all’esonerato Piero Braglia. Nell’accordo stipulato è presente un ricco premio per Pillon in caso di promozione in B che gli varrebbe al tempo stesso il rinnovo automatico per la stagione 2017/18.