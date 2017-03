Riparte da Ancona la carriera in panchina di Tiziano De Patre. L’ex tecnico del Chieti nel pomeriggio firmerà il contratto sino a giugno con la formazione dorica e poi dirigerà il primo allenamento. Salvare i biancorossi dalla retrocessione in D e dall’incubo fallimento: per il roccioso mediano ex Cagliari si preannuncia una impresa ardua…