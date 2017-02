Continuano le rivoluzioni in casa Ancona. Dopo l’addio del direttore sportivo Adriano Ciardullo e le consulenze di Ercole De Nicola e Morris Carrozzieri nel mercato di gennaio, ora il club dorico ha scelto il nuovo uomo-mercato: nelle prossime ore verrà ufficializzato Giulio Spadoni (ex Maceratese) come nuovo d.s.