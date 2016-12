L’Arezzo inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sottili. Per il centrocampo è in dirittura d’arrivo l’ingaggio di Giacomo Cenetti, attualmente ai margini del Bassano, e pronto così a ritrovare il tecnico che l’ha già allenato durante le esperienze di Carpi, Venezia e proprio l’anno scorso a Bassano.