Bari, si avvicina Vacca

Svolta importante nelle ultime ore in merito al futuro di Antonio Junior Vacca: il regista è in partenza dal Foggia e sembrava destinato al Pisa. Nelle ultime ore si è inserito con forza il Bari che punta a chiudere l’acquisto del classe ’90 nelle prossime ore. Gattuso rilancia o darà il via libera ai baresi? Le alternative a Vacca restano Greco (Verona) e Lodi (Udinese).