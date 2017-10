Brilla la Reggina targata Maurizi: obiettivo playoff con 5 under 21 titolari

Non siamo ai livelli della Reggina che stupiva tutti in Serie A da matricola con giovani del calibro di Pirlo, Baronio e Kallon, ma in casa amaranto è tornata a regnare la linea verde. Gli amaranto, infatti, hanno sgambettato per 2-1 la corazzata Catania, schierando titolari ben 5 calciatori under 21. Un lavoro straordinario quello effettuato dal tecnico Agenore Maurizi in queste settimane e che riacceso l’entusiasmo del pubblico di Reggio Calabria. Gioco spumeggiante e risultati brillanti, i playoff possono diventare un obiettivo concreto grazie alle intuizioni del tecnico di Colleferro che ha lanciato due classe 1998 come il portiere Cucchietti e il centrocampista Marino, pilastri della squadra insieme ai ’97, Tulissi e Di Livio. Scelte vincenti che non sono passate inosservate. Senza dimenticare quel Bianchimano (1996), autore della doppietta decisiva contro il Catania e scaricato a cuor leggero in passato dal Milan. Abile l’anno scorso Gabriele Marino a portarlo a Reggio a parametro zero: in estate le casse amaranto potrebbero ringraziare. All’orizzonte c’è profumo di una ricca plusvalenza…