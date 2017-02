Carrarese, per la panchina c’è in pole l’ex centrocampista della nazionale Cristiano Zanetti

Una vita da mediano, a recuperar palloni. Non è Lele Oriali, ma la canzone di Luciano Ligabue si addice perfettamente anche a Cristiano Zanetti. L’ex centrocampista, tra le altre, di Juventus, Inter e Roma ha intrapreso da quest’anno la carriera di allenatore alla guida della Berretti della Carrarese. La squadra della sua città attraversa un periodo di crisi e rischia la retrocessione in D. Ieri sera dopo il tracollo interno con il Pro Piacenza il tecnico Andrea Danesi si è dimesso. Prende così quota la promozione al timone della Prima Squadra azzurra proprio di Cristiano Zanetti. In lizza anche Paolo Stringara, Alessio De Petrillo e Archimede Graziani, ma la tifoseria carrarina è più propensa per l’ex calciatore della nazionale. Una sfida tosta per uno che in campo non tirava mai indietro la gamba: Zanetti accetterà la sfida?